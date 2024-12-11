Надежда Андрющенко назначена на должность гендиректора "Ленфильма"

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Генеральным директором "Ленфильма" стала Надежда Андрющенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

Решение о прекращении полномочий предыдущего руководителя было принято по предложению Минкульта РФ.

Эту должность ранее занимал Эдуард Суворов. Он находился на своем посту с августа 2024 года. При этом с февраля Суворов временно исполнял обязанности гендиректора по решению общего собрания акционеров киностудии.

Кроме того, Владимир Путин обновил совет при президенте РФ по культуре и искусстве, включив туда певца Ильдара Абдразакова, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и гендиректора Первого канала Константина Эрнста, писателя Захара Прилепина, а также руководителя "Союзмультфильма" и Киностудии имени Горького Юлиану Слащеву.

В это же время в новый состав совета не вошел режиссер Андрей Кончаловский, но оказался его брат, режиссер Никита Михалков.

