11 декабря, 17:20Культура
Надежда Андрющенко назначена на должность гендиректора "Ленфильма"
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Генеральным директором "Ленфильма" стала Надежда Андрющенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росимущества.
Решение о прекращении полномочий предыдущего руководителя было принято по предложению Минкульта РФ.
Эту должность ранее занимал Эдуард Суворов. Он находился на своем посту с августа 2024 года. При этом с февраля Суворов временно исполнял обязанности гендиректора по решению общего собрания акционеров киностудии.
Кроме того, Владимир Путин обновил совет при президенте РФ по культуре и искусстве, включив туда певца Ильдара Абдразакова, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и гендиректора Первого канала Константина Эрнста, писателя Захара Прилепина, а также руководителя "Союзмультфильма" и Киностудии имени Горького Юлиану Слащеву.
В это же время в новый состав совета не вошел режиссер Андрей Кончаловский, но оказался его брат, режиссер Никита Михалков.