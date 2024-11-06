Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Владислав Ветров покинул труппу Театра "Современник", передает "СтарХит" со ссылкой на источник.

Актер прослужил в театре 22 года. За годы своей работы Ветров играл такие роли, как Альфонс в спектакле "Три товарища", Соленый и Вершинин в двух версиях постановки "Трех сестер", Молчалин в "Горе от ума" и Гаев в "Вишневом саде". В 2022 году Ветров был назначен председателем художественного совета театра.

По данным источника, артист ушел из театра осенью этого года. На сайте "Современника" убрали страницу с биографией Ветрова. Как уточнил инсайдер, из фойе театра также сняли его портрет. При этом сам артист не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Ранее россияне признали Константина Хабенского и Сергея Бурунова лучшими актерами 2024 года. Каждый из них получил по 11% голосов от респондентов. При этом среди актрис первое место заняла Елена Яковлева с результатом 8%. В списке популярных у россиян актрис второе место занимает Мария Аронова (7%), а Юлия Пересильд набрала чуть меньше голосов (6%).

