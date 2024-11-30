Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в новом фильме "Простоквашино"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский актер Иван Охлобыстин сыграет роль почтальона Печкина в новом фильме "Простоквашино". Премьера назначена на 2026 год, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова.

Фильм представит телеканал ТНТ совместно с "Союзмультфильмом" и киностудией братьев Андреасян. Сценарий написан на основе книги Эдуарда Успенского.

Уже известно, что Кота Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко. В роли Печкина – Иван Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney выпустила тизер фильма "Лило и Стич", ремейка мультфильма 2002 года. Сюжет почти полностью повторит оригинальный мультфильм.