Линдси Лохан рассказала подробности сиквела "Чумовой пятницы"

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В сиквеле "Чумовой пятницы" 2003 года, премьера которого запланирована на 8 августа 2025 года, героиня актрисы Линдси Лохан Анна Коулман вернется в свою школьную группу Pink Slip. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на интервью Лохан в The Tonight Show.

Объявление об этом было сделано после того, как актрисы Кристина Видал и Хейли Хадсон, сыгравшие в ленте подруг Анны Мэдди и Пег, подтвердили, что тоже вернутся к своим ролям в продолжении фильма.

По словам Лохан, фильм будет "действительно смешным".

В свою очередь, актриса Джейми Ли Кертис рассказала в интервью Entertainment Weekly, что ее экранная дочь исполнит в фильме песню, которая наверняка станет "хитом".

"Я говорю вам, это будет суперхит. Я не скажу вам, как она называется, потому что мы в процессе ее создания, но в этом фильме звучат некоторые старые любимые песни", – поделилась Кертис.

Ранее Лохан исполнила главную роль в романтической комедии "Влюбиться в Рождество" для стриминговой платформы Netflix. Отмечается, что актриса впервые за 10 лет перерыва снялась в полнометражном проекте. Она сыграла избалованную девушку, страдающую амнезией из-за несчастного случая. В фильме также снялся артист Корд Оверстрит, известный по роли Сэма Эванса в сериале "Хор".