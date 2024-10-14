Сиквел "Чумовой пятницы" выйдет в прокат 8 августа 2025 года

Фото: кадр из фильма "Чумовая пятница"; режиссер – Марк Уотерс; производство – Walt Disney Pictures

Сиквел фильма "Чумовая пятница" выйдет в прокат 8 августа 2025 года, сообщает издание World of Reel со ссылкой на объявление компании Disney.

Лента получит название "Более чумовая пятница". На данный момент подробности сюжета сиквела комедии, выпущенной в 2003 году, остаются в секрете.

При этом уже объявлено, что роли в фильме исполнят Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. С ними в картине сыграют актеры оригинальной комедии Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Кристина Видаль, Хейли Хадсон, Люсиль Сун, а также Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.

В качестве режиссера над фильмом работает Найша Ганатра. Под ее руководством также были сняты "Ассистент звезды", "В прямом эфире", "Космополитан". Вместе с тем она выступала в качестве режиссера на съемах таких сериалов, как "Мистер Робот", "Бесстыжие", "Девочки", "Очевидное" и "Бруклин 9-9".

Кроме того, планируется выход второй части фильма "Дьявол носит Prada". Ориентировочной датой начала съемок названо 30 ноября. Роли в этой картине исполнят Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

