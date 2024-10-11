Deadline: новый спин-офф "Теории большого взрыва" расскажет о магазине комиксов

Фото: кадр из фильма "Теория Большого взрыва"; режиссер – Джоэль Мюррей, Джеймс Берроуз, Марк Сендроуски, Тед Уасс, Питер Чакос, Энтони Джозеф Рич, Николь Лорр, Эндрю Д. Вейман, Гэй Линвилл, Гарри Мюррэй; производство – Warner Brothers

Сюжет нового спин-оффа сериала "Теория большого взрыва" от студии Warner Bros. Television будет строиться вокруг магазина комиксов, пишет Deadline.

Такое предположение выдвинули поклонники ленты. Проект был впервые анонсирован в апреле 2023 года. Тогда подробности сюжета не сообщались. В данный момент сценарий к сериалу все еще находится в стадии разработки, поэтому проект пока не получил зеленый свет.

Предполагается, что главными героями картины станут персонажи из оригинального проекта – владелец магазина комиксов Стюарт Блум, которого сыграл Кевин Суссман, его помощница и возлюбленная Дениз в исполнении Лорен Лапкус и геолог Берт Кибблер, которого воплотил Брайан Позен.

"Теория большого взрыва" транслировалась с 2007 по 2019 год. Сериал рассказывает о компании гениальных друзей-ученых, которым их познания в науке не очень-то помогают общаться с людьми, особенно с женщинами. На протяжении всего шоу они читают комиксы, учатся решать бытовые проблемы и постоянно попадают в неловкие ситуации.

Телешоу было номинировано на премию "Эмми" 52 раза и стало лауреатом 10 раз. Также сериал получил семь номинаций на "Золотой глобус".

Между тем стриминговый сервис Netflix планирует выпустить новый сериал по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Над сценарием будущей экранизации уже начала работать Долли Олдертон. При этом кастинг еще не завершен. Ожидается, что сериал станет первой экранизацией Остин на Netflix после "Доводов рассудка", снятых в 2022 году.

Помимо этого, сериал Netflix "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли продлили на пятый сезон. Продюсер Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников.

