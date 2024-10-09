Variety: "Техасская резня бензопилой" признана лучшим хоррором в истории кино

Фото: кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"; режиссер – Маркус Ниспел; производство – Иноекино совместно Capella Film

Критики издания Variety назвали фильм "Техасская резня бензопилой" лучшим хоррором всех времен. Подробный рейтинг опубликован на сайте.

На втором месте, по мнению экспертов, оказался "Изгоняющий дьявола", а на третьем – "Психо" режиссера Альфреда Хичкока.

При этом в десятке лучших фильмов ужасов не оказалось ни одной картины XXI века. Наилучшим (20-е место в списке) представителем жанра, который сняли после 2000 года, критики признали "Прочь" Джордана Пилла, который вышел на экраны в 2017-м.

Ранее сообщалось, что премьера хоррора "Крик-7" запланирована на 27 февраля 2026 года. Канадская актриса Нив Кэмпбелл вновь предстанет в образе Сидни Прескотт. Режиссером проекта станет Кевин Уильямсон, сценаристом – Гэри Бьюсик, который ранее участвовал в работе над шестой частью франшизы.