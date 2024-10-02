02 октября, 16:34Культура
Фильм "Крик-7" выйдет в прокат в 2026 году
Фото: кадр из фильма "Крик-6"; режиссер – Мэттью Беттинелли; производство – Spyglass Media Group
Премьера хоррора "Крик-7" запланирована на 27 февраля 2026 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Paramount Pictures.
Канадская актриса Нив Кэмпбелл вновь предстанет в образе Сидни Прескотт. Режиссером проекта будет Кевин Уильямсон, сценаристом – Гэри Бьюсик, который ранее участвовал в работе над шестой частью франшизы.
Ранее стало известно, что актер Зак Эфрон снимется в триллере Famous от студии A24. Режиссером картины выступит создатель фильма "Путь ноги и кулака" Джоди Хилл. История основана на одноименном романе Блейка Крауча и адаптирована Чадом Ходжем.
Картина расскажет о Лэнсе Данквисте, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Обе роли исполнит Эфрон.
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