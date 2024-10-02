Фильм "Крик-7" выйдет в прокат в 2026 году

Фото: кадр из фильма "Крик-6"; режиссер – Мэттью Беттинелли; производство – Spyglass Media Group

Премьера хоррора "Крик-7" запланирована на 27 февраля 2026 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Paramount Pictures.

Канадская актриса Нив Кэмпбелл вновь предстанет в образе Сидни Прескотт. Режиссером проекта будет Кевин Уильямсон, сценаристом – Гэри Бьюсик, который ранее участвовал в работе над шестой частью франшизы.

Ранее стало известно, что актер Зак Эфрон снимется в триллере Famous от студии A24. Режиссером картины выступит создатель фильма "Путь ноги и кулака" Джоди Хилл. История основана на одноименном романе Блейка Крауча и адаптирована Чадом Ходжем.

Картина расскажет о Лэнсе Данквисте, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Обе роли исполнит Эфрон.

