Deadline: Netflix планирует выпустить сериал по роману "Гордость и предубеждение"

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить новый сериал по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Об этом сообщает Deadline.

Как говорится в материале издания, над сценарием будущей экранизации работает Долли Олдертон. При этом кастинг еще не завершен.

Ожидается, что сериал станет первой экранизацией Остин на Netflix после "Доводов рассудка", снятых в 2022 году.

Между тем сериал Netflix "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли продлили на пятый сезон. Продюсер сериала Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников сериала.

Кроме того, в зарубежных СМИ появилась информация, что эпизодическую роль в сериале сыграет жена президента Франции Бриджит Макрон.