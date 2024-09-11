Первая леди Франции сыграет эпизодическую роль в сериале Netflix "Эмили в Париже"

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Супруга президента Франции Брижит Макрон исполнит роль в популярном сериале Netflix "Эмили в Париже". Об этом пишет издание The Guardian.

Первая леди появится в четвертом сезоне сериала в роли самой себя. Там она будет носить собственную одежду, "без каких-либо особых указаний" со стороны команды создателей "Эмили в Париже".

Отмечается, что, по мнению режиссера сериала Даррена Стара, у Макрон есть большой талант.

Ранее стало известно, что режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер работает над новым остросюжетным вестерном "Биттеррут" для Netflix. Грядущая лента будет похожа на вестерн 1992 года "Непрощенный" режиссера Клинта Иствуда.