Генеральным директором "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов

Фото: телеграм-канал "Киностудия "Ленфильм"

Генеральным директором киностудии "Ленфильм" стал Эдуард Суворов, сообщает ТАСС.

На почту киностудии пришло соответствующее распоряжение Росимущества.

С 26 февраля по решению общего собрания акционеров киностудии Суворов временно исполнял обязанности гендиректора. Он окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

В марте Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Он скрылся от следствия в Турции, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

