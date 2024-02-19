Директор "Ленфильма" Щербаков и модель OnlyFans Богданова объявлены в розыск в РФ

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье директора "Ленфильма" Федора Щербакова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на базу данных ведомства.

Кроме того, в розыск объявлена модель сайта OnlyFans Лолита Богданова. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных министерства.

При этом не указывается, по каким статьям их разыскивают.

Между тем министерство называет Богданову украинкой, которая родилась в 1999 году в Макеевке Донецкой области. Девушка известна на OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Платформа позволяет публиковать контент для подписчиков за вознаграждение, в том числе для взрослых с эротическим содержанием.

В 2021 году Богданова оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. В СМИ сообщалось, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

Позднее отмечалось, что ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как передавал ряд телеграм-каналов, модель, несмотря на это, выехала за границу и сейчас находится в США.

Кроме того, МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Mellstroy (Андрей Бурим). По какой статье разыскивают мужчину, не указывается.

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