Блогера Mellstroy объявили в розыск по уголовной статье

Фото: телеграм-канал "MELLSTROY ДВИЖ"

МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Mellstroy (Андрей Бурим). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства.

По какой статье разыскивают мужчину, не указывается.

В 2020 году Бурим напал на девушку во время прямого эфира. Блогер схватил ее за голову и несколько раз ударил.

Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова, она написала заявление в полицию. В результате против блогера возбудили уголовное дело.

Затем мировой судья Пресненского района столицы приговорил его к шести месяцам исправительных работ. Суд также взыскал с Бурима в пользу потерпевшей 22,4 тысячи рублей за медицинские расходы, а в счет возмещения морального вреда – 50 тысяч рублей.

По последним данным, блогер проживает за пределами России.

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