Суд приговорил блогера Mellstroy к исправительным работам

Фото: Пресненский районный суд Москвы

Блогера Андрея Бурима (Mellstroy) приговорили к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире. Такое решение принял мировой судья Пресненского района столицы.

Исправительные работы назначены с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Суд также взыскал с Бурима в пользу потерпевшей 22,4 тысячи рублей за медицинские расходы, а в счет возмещения морального вреда – 50 тысяч рублей.

Таким образом, суд назначил блогеру наказание, о котором в прениях сторон попросило гособвинение. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.

После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.