Обвинение запросило для блогера Mellstroy 6 месяцев исправительных работ

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Обвинение запросило наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy) по делу об избиении девушки. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои, наказание в виде шести месяцев исправительных работ", – заявили в пресс-службе городской прокуратуры.

Обвинение также предложило удерживать 15% зарплаты блогера в счет государства.

23-летний Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.

После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате следственных действий против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.