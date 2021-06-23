Обвинение запросило для блогера Mellstroy 6 месяцев исправительных работ

17:17
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда
Обвинение запросило наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy) по делу об избиении девушки. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои, наказание в виде шести месяцев исправительных работ", – заявили в пресс-службе городской прокуратуры.
Обвинение также предложило удерживать 15% зарплаты блогера в счет государства.
23-летний Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.
После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате следственных действий против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.
Популярный стример Андрей Бурим в прямом эфире избил девушку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: