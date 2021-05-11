Блогер Mellstroy отправил 100 тыс рублей избитой им девушке

Фото: instagram.com/mellstroy

Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, отправил Алене Ефремовой, в избиении которой он обвиняется, 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Перевел 100 тысяч рублей по месту прописки в Челябинской области, но она почему-то все отрицает... Да еще в детский дом причислял", – сказал блогер.

Он добавил, что рассчитывает избежать реального срока и обойтись штрафом или обязательными работами.

Адвокат потерпевшей Антон Жаров сообщил, что блогер отправил деньги до востребования в Челябинскую область, однако по месту прописки девушка не проживает. Он добавил, что Бурим перевел 97 тысяч рублей в благотворительный фонд.

В суде рассказали, что, выслушав обвинительное заключение, Бурим подтвердил факт содеянного, но счел, что дело должно квалифицироваться как административное нарушение, поскольку хулиганских побуждений у него не было.

23-летний безработный житель столицы в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 из хулиганских побуждений умышленно схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент произошел перед видеокамерой в ходе прямой трансляции, которую просматривало неопределенное количество людей, а также в присутствии не менее 10 гостей.

В прокуратуре также указали, что блогер действовал вопреки нормам морали и правилам поведения в обществе, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над ранее ему незнакомой гражданкой, осознавая, что его действия очевидны для подписчиков канала и вышеуказанных гостей.

После этого обвиняемый с силой оттолкнул девушку от себя, и она упала на пол, говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что своим поступком молодой человек причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

Ранее стало известно, что пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. По факту избиения она написала заявление в полицию. Позднее Mellstroy удалил запись стрима. Сообщалось, что Бурим остался недоволен высказыванием девушки. В результате против блогера возбудили уголовное дело.