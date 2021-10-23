Блогер Лола Банни, оголившая грудь возле храма, стала фигурнаткой уголовного дела

12:44
Фото: instagram.com/yambogdini
Блогер Лола Банни (Лолита Богданова), оголившая грудь на фоне храма Василия Блаженного, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", – рассказал собеседник агентства.
Теперь 22-летней Лолите Богдановой грозит до 1 года лишения свободы. В настоящий момент в отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Столичная полиция организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи 21 октября. На кадрах ролика видно, как Лола Банни позирует с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы.
Сама Богданова утверждает, что откровенное видео было опубликован другим человеком, а съемки проходили несколько лет назад.
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