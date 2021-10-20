16:35
Фото: СК РФ
Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, сделавших провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, будут судить за оскорбление чувств верующих. Уголовное дело рассмотрит Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны назначено на 28 октября в 10:00 в общем порядке судебного разбирательства", – говорится в сообщении.
Блогера Руслана Бобиева задержали после непристойной фотосессии в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков, которые он опубликовал в своих соцсетях, парень сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме. Из-за провокационного поста пользователи начали массово жаловаться на оскорбление чувств верующих. Бобиев уже извинился.
Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье Невыполнение законного требования сотрудника полиции, а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами.
Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд из-за оскорбления чувств верующих
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