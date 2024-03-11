Следствие потребовало заочно арестовать экс-главу "Ленфильма" Щербакова

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Следователи МВД потребовали заочно арестовать бывшего гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова и Дмитрия Жмуцкого по делу о вымогательстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Тверской суд, куда поступило соответствующее ходатайство.

Щербакова и Жмуцкого обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"). Иных деталей в инстанции не уточнили.

В правоохранительных органах агентству заявили, что оба проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко.

Ранее Щербакова объявили в розыск. По данным источника СМИ, следователи запланировали проведение проверки в отношении Щербакова в связи с его возможной причастностью к вымогательству.

Временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" стал Эдуард Суворов. Такое решение приняли на общем собрании акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм".

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