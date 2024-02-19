Гендиректор "Ленфильма" Щербаков объявлен в розыск за вымогательство

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков объявлен в розыск из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко. Об этом ТАСС рассказали в полиции.

По информации источника, следователи запланировали проведение проверки в отношении Щербакова в связи с его возможной причастностью к вымогательству.

Больше издание подробностей не приводит. Кроме того, источник не уточнил, в каком статусе проходит по делу гендиректор "Ленфильма". При этом, по закону, свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.

До этого появилась информация по поводу того, что в отношении двух пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко завели уголовное дело, которые якобы вымогали средства у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале "Небрехня" некую компрометирующую его информацию.

Между тем адвокат Сафонова Владимир Слащев заявил, что его клиент не признает вину. По его словам, Сафонов оказывает определенные пиар-услуги, формирующие репутацию. За вознаграждение он организовывает размещение материалов в СМИ и телеграм-каналах.

При этом трое бывших администраторов телеграм-каналов уже получили 8 лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

Также коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.



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