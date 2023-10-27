Второго фигуранта дела о вымогательстве 2 млн руб у топ-менеджера "Ростеха" арестовали

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Тверской суд Москвы отправил под стражу Станислава Дейнеко. Он является вторым фигурантом уголовного дела о вымогательстве свыше двух миллионов рублей у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В судебной инстанции уточнили, что ходатайство следователя в отношении Дейнеко удовлетворено. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере").

Ранее суд арестовал первого фигуранта дела о вымогательстве – пиар-специалиста Антона Сафонова. Он пробудет под стражей до 26 декабря этого года.

Адвокат Сафонова Владимир Слащев сказал, что его клиент не признает вину. Он уточнил, что решение об аресте будет обжаловано. Сторона защиты считает, что его приняли с рядом серьезных нарушений закона.

Также сообщалось, что трое бывших администраторов телеграм-каналов получили восемь лет тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их обвиняют в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

Кроме того, коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Обвинение в вымогательстве предъявили коммерческому директору Ксении Собчак