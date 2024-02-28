Эдуард Суворов назначен врио гендиректора "Ленфильма"

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Временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" стал Эдуард Суворов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Такое решение приняли на общем собрании акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм". Суворов назначен на должность с 26 февраля.

Ранее уже бывшего гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова объявили в розыск из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко. Следователи запланировали проведение проверки в отношении Щербакова в связи с его возможной причастностью к вымогательству.

В каком статусе проходит по делу Щербаков, не уточняется, однако по закону свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.

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