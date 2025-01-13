Директором Музея истории ГУЛАГа назначили Анну Трапкову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Искусствовед Анна Трапкова стала новым директором Государственного музея истории ГУЛАГа. Соответствующий указ выпустил столичный департамент культуры, пишет Агентство "Москва".

В ведомстве подчеркнули, что официально пост она займет 21 января. При этом Трапкова продолжит управление музейным объединением "Музей Москвы", которым руководит с 2019 года.

Комментируя свое назначение, новый директор заявила, что приняла его с большим интересом и ответственностью.

"Это один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался. <...> Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю", – подчеркнула она.

Трапкова родилась в 1980 году. Окончила два вуза: Российский государственный гуманитарный институт и Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Свою карьеру начала в 2001 году, заняв руководящие должности по направлениям, связанным с проектной деятельностью и развитием в научном фонде "Либеральная миссия", а также организациях "Институт региональной политики" и "Регионалистика".

Позже работала в министерстве культуры РФ, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музее современного искусства "Гараж". Трапкова также была удостоена благодарности министра культуры России за эффективную работу по организации взаимодействия с научно-исследовательскими учреждениями.

Между тем в декабре прошлого года генеральным директором "Ленфильма" стала Надежда Андрющенко. Решение о прекращении полномочий предыдущего руководителя было принято по предложению Минкульта РФ. Эту должность ранее занимал Эдуард Суворов.