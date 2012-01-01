Нейросеть сгенерировала реалистичный мини-фильм, поставив под угрозу Голливуд

Пользователь ИИ-модели для генерации видео "снял" рекламный ролик, а также "фильм о фильме" – закулисные кадры со съемок. О том, к чему это в скором времени может привести киноиндустрию, рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: youtube.com/Laszlo Gaal

На YouTube-канале пользователя Ласло Гаала появилась рекламная короткометражка. В ней рассказывается о трех поколениях итальянской семьи, владеющих автомобилями люксового бренда. В кадре мы видим небольшой городок, расположенный на фоне прекрасных пейзажей итальянской Ломбардии. Остроумный сюжет задействует жителей городка: юные девушки шепчутся на улице перед собором, милые старушки смеются на рыночной площади, мальчишки играют в футбол, смешной усач пасет стадо альпак. На фоне этой пасторальной картинки разворачивается история семьи Пизано.

После финальных титров зритель видит репортаж со съемок: Ласло Гаал рассказывает о шести съемочных неделях в Италии, о сложностях кастинга и удачной погоде, все это иллюстрируется закулисными кадрами с операторами, звукорежиссерами, гримерами... И абсолютно каждый кадр во всей этой истории – фейк.

И сам ролик, и "фильм о фильме" были сгенерированы с помощью Veo 2.0 – ИИ-модели, создающей видео по текстовому запросу. Единственный настоящий кадр здесь – лицо самого Ласло, рассказывающего о работе.

Короткометражка получилась настолько реалистичной, что у зрителя даже не возникает никаких сомнений, что люди, звери и локации в ней настоящие. Специалисты попытались предположить, сколько бы стоили съемки такого ролика на самом деле. Учитывая перелеты, проживание и питание съемочной группы, аренду, покупку и перевозку оборудования, сценарную разработку, кастинг, монтаж, поиск локаций, гонорары актерам, все согласования, работу осветителей, гримеров и прочих специалистов, получилось примерно 20 миллионов долларов и полтора месяца времени. Ласло Гаал же выполнил всю работу бесплатно и за несколько дней, при этом не слишком переутомляясь. Дикторский голос записан фрилансером, найденным в интернете, а музыка взята из бесплатной библиотеки.



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В том, что искусственный интеллект очень скоро проникнет буквально во все аспекты нашей жизни, ни у кого уже сомнений нет. Лавинообразное развитие нейросетей позволяет предположить, что в ближайшие годы их будут применять буквально везде – от машиностроения, до производства зубочисток.

Однако мало кто представляет себе масштаб последующих перемен. Совсем недавно мы прогнозировали, что через пару лет смартфоны будут генерировать для пользователей песни – в желаемом стиле, с музыкой и текстами, созданными прямо сейчас, исполненные любым голосом по желанию. Теперь же мы можем предположить, что то же самое произойдет и с фильмами. И точно так же, как уже сейчас музыкальные лейблы лихорадочно выдумывают механизмы борьбы с ИИ-музыкой, Голливуду, как и всей киноиндустрии, предстоит вступить в неравную схватку с нейросетями.

Пользователь сможет отправлять запрос – что-нибудь вроде "хочу романтическую комедию про трех опоссумов, поселившихся на Луне и преследующих человекообразную морковь, говорящую голосом Пиноккио". Нейросеть сгенерирует сценарий, создаст виртуальные декорации, поместит в них персонажей и сделает всю остальную работу, итогом которой станет самое настоящее кино, созданное прямо во время просмотра.

Сможет ли с этим конкурировать продукция реальных киностудий – большой вопрос, ответ на который мы узнаем лет через пять. Минимум – через три.

Хотя...