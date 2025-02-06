Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 08:10

Культура

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 2

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 2

"Сити": подборка фильмов недели в столичных кинотеатрах

"Это Москва. Туризм": подземные музеи столицы

Актриса Анастасия Малькова-Макеева рассказала о своей личной жизни

Костюмы из фильма о Пушкине выставили на станции "Воробьевы горы" в Москве

Художница из Иркутской области создала портрет Данилы Багрова

Баянисты сыграли Вивальди в столичном метро

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

"Это Москва. Инфраструктура": как устроен Малый театр

В Москве прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

Актриса Галина Коньшина вышла замуж на первом курсе ГИТИСа и потом 18 лет работала бок о бок с первым мужем в театре. Широкую известность у зрителя она приобрела позже, когда начала сниматься в телевизионных проектах.

Вернувшись в Тверской район, где началась ее семейная жизнь, заслуженная артистка признается, с какой целью познакомила поклонника с супругом, вспомнит, чем шокировала итальянского актера Марчелло Мастроянни, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика