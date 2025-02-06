"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 2

Актриса Галина Коньшина вышла замуж на первом курсе ГИТИСа и потом 18 лет работала бок о бок с первым мужем в театре. Широкую известность у зрителя она приобрела позже, когда начала сниматься в телевизионных проектах.

Вернувшись в Тверской район, где началась ее семейная жизнь, заслуженная артистка признается, с какой целью познакомила поклонника с супругом, вспомнит, чем шокировала итальянского актера Марчелло Мастроянни, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".