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06 февраля, 09:15

Культура

В Москве прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

В Москве прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

Премьера этно-оперы "Князь Владимир" прошла в Кремлевском дворце

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В Государственном Кремлевском дворце состоялась премьера этно-оперы "Князь Владимир". Музыку для постановки написал Игорь Матвиенко, он же исполнил одну из ролей. В проекте также приняли участие Shaman и Николай Расторгуев.

Спектакль представил зрителям историю князя Владимира в необычном формате. Декорации, спецэффекты и хореография помогли передать атмосферу Древней Руси, а музыкальное сопровождение сочетало древнеисландские мотивы с элементами рока.

По словам организаторов, проект стал серьезным вызовом для артистов. В постановке были задействованы сложные костюмы и грим, на которые уходили часы работы. Зрители высоко оценили постановку, а билеты на ближайшие показы в Москве уже раскуплены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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