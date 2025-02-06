"Сити": какие фильмы можно посмотреть в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, прокат которых стартует на этой неделе в Москве. Один из них – турецкая мелодрама "Оставь это ветру" с Хандэ Эрчел и Барышем Ардучем в главных ролях. Кроме того, можно посмотреть романтическую комедию "Знакомство родителей" с Константином Хабенским и Викторией Толстогановой.

Также на большие экраны вышел фильм-приключение "Сент-Экзюпери" о знаменитом писателе. Его сыграл Луи Гаррель. Подробнее – в программе "Сити".