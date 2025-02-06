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06 февраля, 16:45

Культура

"Сити": какие фильмы можно посмотреть в Москве на этой неделе

"Сити": какие фильмы можно посмотреть в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, прокат которых стартует на этой неделе в Москве. Один из них – турецкая мелодрама "Оставь это ветру" с Хандэ Эрчел и Барышем Ардучем в главных ролях. Кроме того, можно посмотреть романтическую комедию "Знакомство родителей" с Константином Хабенским и Викторией Толстогановой.

Также на большие экраны вышел фильм-приключение "Сент-Экзюпери" о знаменитом писателе. Его сыграл Луи Гаррель. Подробнее – в программе "Сити".

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