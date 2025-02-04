Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" стартовала в столице

Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" открылась в Музее Москвы. Она предлагает посетителям познакомиться с особенностями монументального искусства столицы, вписанного в городское пространство.

В экспозиции можно увидеть мемориальную доску Сергея Коненкова, 300 художественных произведений мастеров монументальной живописи и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.