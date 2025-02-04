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04 февраля, 18:00

Культура

Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" стартовала в столице

Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" стартовала в столице

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Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" открылась в Музее Москвы. Она предлагает посетителям познакомиться с особенностями монументального искусства столицы, вписанного в городское пространство.

В экспозиции можно увидеть мемориальную доску Сергея Коненкова, 300 художественных произведений мастеров монументальной живописи и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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