Актриса Светлана Пермякова рассказала, что похудела на 8 килограммов

Фото: телеграм-канал Svetlana Permyakova

Актриса Светлана Пермякова поделилась результатами своего похудения, которое длилось полтора месяца. В соцсетях артистка рассказала, что ей удалось избавиться от 8 килограммов, передает "Газета.ру".

В частности, за последнюю неделю она потеряла 2 килограмма.

"Процесс идет постепенно, плавно, без стрессов, без нервотрепок. Меня это очень радует. Постепенно начала увеличивать дозу препарата, который помогает держать аппетит под контролем. Естественно, по рекомендации врача, с которой я постоянно на связи", – рассказала актриса.

По ее словам, под воздействием данного средства ей удалось уменьшить порции. Пермякова также начала быстрее чувствовать насыщение во время еды. Однако артистка призналась, что на этом фоне не всегда может позволить себе выпить алкоголь.

Ранее российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась, что у нее есть список продуктов, которые находятся под запретом. Она также отметила, что старается прислушиваться к сигналам организма. Спортсменка давно придерживается двухразового питания.