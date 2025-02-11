Актриса Васильева назвала бредом сообщения об остром панкреатите

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева назвала бредом информацию в СМИ о том, что она страдает острым панкреатитом. В беседе с News.ru актриса подчеркнула, что считает подобные публикации глупостями.

Ранее в телеграм-каналах стали распространяться сообщения о том, что актрисе понадобилась экстренная помощь медиков. По данным авторов каналов, у нее якобы обострился панкреатит, но после получения помощи Васильева приняла решение остаться лечиться на дому, продолжая при этом соблюдать указания медиков.

"Да глупости какие-то, бред какой-то. <...> Я очень злая. Сил моих нет", – подчеркнула Васильева.

Ранее слухи об ухудшении своего здоровья опровергла советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она рассказала, что чувствует себя хорошо и находится дома. Однако, по ее словам, она страдает от проблем с коленом.

