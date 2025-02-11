Актер Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Сергей Белоголовцев чувствует себя хорошо. Об этом он заявил в беседе с телеграм-каналом Mash.

В свою очередь, представитель шоумена рассказал, что Белоголовцев не сможет принять участие в ближайших спектаклях, так его состояние здоровье не позволяет ему. Актер не будет принимать участие в спектакле "Одноклассники в контакте" в Фольклорном центре "Москва" 14 февраля.

По информации Mash, у телеведущего слабость, "непослушность" тела и паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники, так как из-за пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске.

Актер попал в больницу из-за болей в животе в августе 2024 года. Ему удалили грыжу, затем убрали тромбы из мозговых артерий, а после он якобы еще два месяца пролежал на реабилитации в одной из частных клиник. В ноябре актер вновь попал в медицинское учреждение из-за проблем с печенью.

В декабре 2024 года сообщалось, что Белоголовцев попал в больницу из-за якобы острового аппендицита. Операция прошла без осложнений, и телеведущего позднее отпустили домой. Указывалось, что он чувствовал себя хорошо.

