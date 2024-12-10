Сын Бориса Щербакова рассказал об улучшении самочувствия актера

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Народный артист России Борис Щербаков чувствует себя хорошо после перенесенной операции по восстановлению скулы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал сын актера Василий Щербаков.

По его словам, актер идет на поправку, однако Щербаков-младший подчеркнул, что говорить о выписке пока рано.

Сообщения о госпитализации Щербакова появились вечером 5 декабря. По заявлениям журналистов, у артиста выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга после неудачного падения.

Госпитализацию артиста подтвердила его супруга Татьяна Бронзова. По ее словам, от происходящего у нее "подскочило давление", однако она выразила уверенность, что с мужем все будет хорошо. При этом подробности она никакие привела.

Позже стало известно, что Щербакова успешно прооперировали в Москве.

