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16 декабря, 19:18

Культура

Телеведущий Сергей Белоголовцев выписан из больницы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Телеведущий, актер Сергей Белоголовцев выписан из больницы, сейчас он чувствует себя хорошо, заявила пресс-секретарь актера Екатерина Белоголовцева.

"Сейчас он уже дома", – рассказала она в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, ему еще нужно время для восстановления после операции.

О госпитализации Белоголовцева сообщалось 12 декабря. По версии СМИ, у него нашли аппендицит. Пресс-секретарь актера отмечала, что ничего страшного в этом нет, это "плановая история".

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