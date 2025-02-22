"Откройте, Давид": Александр Клюквин

Давид Виннер приехал в Малый театр на встречу с народным артистом России, мастером озвучивания и дубляжа, чьим голосом говорят Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Альф из одноименного сериала и комиссар Коломб, Александром Клюквиным.

Он практически полвека служит в Малом театре. В чем заключается исключительность спектаклей, идущих на этой сцене? Что такое верность традициям? Для каких постановок Клюквин сам написал стихи? И почему в Малом театре запрещено открывать крышу?

О великом русском языке, любви к театру, киноработах и книгах – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

