Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Александр Клюквин

"Откройте, Давид": Александр Клюквин

Актриса Александра Захарова возвращается Ленком

Премьера спектакля о детстве "Родинки" состоялась в РАМТе

"Киномода": конец 50-х – начало 60-х

Голливудское кино может снова появиться на российских стриминговых сервисах

Премьера киноверсии спектакля "Павел Первый" прошла кинотеатре "Октябрь"

Новости часа: беспилотный поезд запустят на БКЛ в этом году

Выставка "Повелитель снов" художника Зорикто Доржиева открылась в Подмосковье

Новости часа: потребление мобильного трафика в столичном метро выросло в 2024 году на 30%

"Интервью": Севастьян Смышников – о премьере спектакля "Позывной Тишина"

Давид Виннер приехал в Малый театр на встречу с народным артистом России, мастером озвучивания и дубляжа, чьим голосом говорят Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Альф из одноименного сериала и комиссар Коломб, Александром Клюквиным.

Он практически полвека служит в Малом театре. В чем заключается исключительность спектаклей, идущих на этой сцене? Что такое верность традициям? Для каких постановок Клюквин сам написал стихи? И почему в Малом театре запрещено открывать крышу?

О великом русском языке, любви к театру, киноработах и книгах – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика