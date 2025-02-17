Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 11:15

Экономика

Известные бренды одежды рассматривают возможность возвращения в Россию

Известные бренды одежды рассматривают возможность возвращения в Россию

13-летняя москвичка открыла собственное производство детских пледов

Форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" состоится в Москве 27 февраля

"Время новых": ароматические свечи Christians

13-летняя москвичка запустила свой бренд пледов

Москвичам рассказали, как город вовлекает молодежь в технологический бизнес

Экс-футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

"Это Москва. Общество": кто покупает волосы

Новости регионов: в Ульяновске юноша попытался убить свою бывшую девушку

"Время новых": сумки Around the World

В Россию могут вернуться крупные международные бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. По данным Союза торговых центров, их представители ведут неофициальные переговоры о возможном возобновлении работы.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что официальных переговоров с брендами пока нет, но частные представители обсуждают возможное возвращение. Он подчеркнул, что уход крупных ретейлеров, таких как Inditex (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других), брендов H&M и Uniqlo, привел их к значительным потерям, так как российский рынок остается для них важным.

Международный маркетолог Марина Губарева добавила, что даже если бренды вернутся, им потребуется порядка 5–6 лет, чтобы вновь адаптироваться к российскому рынку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван ЕвдокимовМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика