Известные бренды одежды рассматривают возможность возвращения в Россию

В Россию могут вернуться крупные международные бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. По данным Союза торговых центров, их представители ведут неофициальные переговоры о возможном возобновлении работы.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что официальных переговоров с брендами пока нет, но частные представители обсуждают возможное возвращение. Он подчеркнул, что уход крупных ретейлеров, таких как Inditex (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других), брендов H&M и Uniqlo, привел их к значительным потерям, так как российский рынок остается для них важным.

Международный маркетолог Марина Губарева добавила, что даже если бренды вернутся, им потребуется порядка 5–6 лет, чтобы вновь адаптироваться к российскому рынку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.