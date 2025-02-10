Задушившая сына жительница Чебоксар направлена на лечение в психбольницу

Фото: телеграм-канал "ЧувашияСледком"

Женщина, которая задушила своего 7-летнего сына в Чебоксарах, направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

Следствие и суд установили, что днем 8 июля 2024 года женщина, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, во время конфликта задушила его. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Согласно заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы, в момент преступления мать не могла и в настоящее время не может осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, а также может представлять опасность для себя и окружающих, рассказали в ведомстве.

Как уточнили в региональной прокуратуре, женщина направлена на принудительное лечение в психбольницу приговором Верховного суда республики.

Ранее в Подмосковье задержали 31-летнего жителя поселка Монино, который облил едкой жидкостью женщину и девочку. Как указали правоохранители, женщина получила ожог глаз и была доставлена в больницу, а ребенок – химический ожог ноги. Последний также был госпитализирован.