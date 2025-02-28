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28 февраля, 16:01

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Deadline: в Голливуде переснимут "Спеши любить"

В Голливуде переснимут "Спеши любить" – СМИ

Фото: кадр из фильма "Спеши любить"; режиссер – Адам Шенкман; производство – DiNovi Pictures; Gaylord Films; Pandora Cinema; Warner Bros.

Студия Monarch Media начала подготовку к ребуту мелодрамы "Спеши любить", снятой в 2002 году, сообщает издание Deadline.

Сюжет оригинальной ленты разворачивается вокруг романа старшеклассников Лэндона и Джемми, которых сыграли Шейн Уэст и Мэнди Мур. Тогда в качестве режиссера выступил Адам Шенкман. Основой для фильма послужил одноименный роман Николаса Спаркса.

При этом создатели новой версии картины к настоящему моменту не утверждены.

Ранее стало известно, что американский режиссер Дэвид Финчер намерен подготовить ремастеринг "Бойцовского клуба", чтобы представить фильм в разрешении 4K Ultra HD. Он написал в своем блоге, что скоро приступит к проекту, где появится безымянный рассказчик (Эдвард Нортон) и продавец мыла Тайлер Дерден (Брэд Питт).

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