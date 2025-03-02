02 марта, 21:30Культура
Премьерный показ драмы "Мелочи жизни" состоялся в кинотеатре "Октябрь"
В кинотеатре "Октябрь" состоялся премьерный показ драмы бельгийского режиссера Тима Милантса “Мелочи жизни”.
Действие разворачивается в 1985-ом в маленьком ирландском городке. В центре сюжета – продавец и доставщик угля Билл. Однажды рано утром он приезжает в местный монастырь с очередной доставкой. Но открывает сарай и становится свидетелем жуткой истории.
Главную роль исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. Он же стал и продюсером фильма.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.