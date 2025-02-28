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28 февраля, 15:45

Культура

Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о секрете долгого брака

Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о секрете долгого брака

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По словам народного артиста РФ, дрессировщика, создателя и руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, у них с супругой очень разные характеры, и споры случаются каждый день. Однако пара придерживается строгого правила – забывать все разногласия за порогом спальни.

Кроме того, Куклачев призывает переживать острые моменты в общении с чувством юмора.

Большое интервью с Юрием Куклачевым выйдет в пятницу, 28 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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