Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о секрете долгого брака

По словам народного артиста РФ, дрессировщика, создателя и руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, у них с супругой очень разные характеры, и споры случаются каждый день. Однако пара придерживается строгого правила – забывать все разногласия за порогом спальни.

Кроме того, Куклачев призывает переживать острые моменты в общении с чувством юмора.

Большое интервью с Юрием Куклачевым выйдет в пятницу, 28 февраля, в эфире телеканала Москва 24.