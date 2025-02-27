Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в столичных парках 1 и 2 марта

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Разнообразные мероприятия приготовлены в парках Москвы 1 и 2 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках исторической экскурсии "Усадьба Нарышкиных в Кунцеве и ее окрестности", которая пройдет 1 марта в 13:00 в парке "Фили", горожане старше 6 лет смогут узнать от историка Николая Даниленко интересные факты про усадьбу и ее постояльцев. После всем желающим предоставят возможность посмотреть на двор XVIII века и прогуляться по берегу Нарышкинского пруда. Вход на это мероприятие свободный.

В этот же день в парке "Северное Тушино" москвичей и гостей столицы старше 18 лет приглашают в 17:00 на бесплатный мастер-класс по гимнастике цигун, которая помогает сосредоточиться на дыхании. В нее входит комплекс простых и эффективных упражнений, которые смогут выполнить люди с любой подготовкой.

Кроме того, посетители Измайловского парка смогут поучаствовать 1 и 2 марта с 16:00 до 19:00 в интерактивной программе, которая пройдет в филиале усадьбы Деда Мороза. Там гости смогут пообщаться с любимыми персонажами и принять участие в разнообразных играх. Вход – свободный.

Для любителей спортивных активностей в парке Дружбы 2 марта с 10:00 до 14:00 будет организован турнир по спортивному ориентированию "Московская весна – 2025". Участвовать в соревновании смогут взрослые и дети от шести лет. В рамках этого мероприятия они должны будут пройти трассу с помощью карты и компаса.

Также горожан в возрасте от семи лет приглашают поучаствовать в бесплатной акции "Раздельный сбор", которая направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения окружающей среды и к популяризации экологичного образа жизни. В рамках данного мероприятия, которое состоится 2 марта в амфитеатре парка "Ангарские пруды" с 12:00 до 15:00, пройдут лекции, посвященные этой теме.

Между тем 1 марта в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ отметят День кошек. Сотрудники и постоянные партнеры Государственного биологического музея имени Тимирязева расскажут о представителях семейства кошачьих. Вход будет осуществляться по билету.

