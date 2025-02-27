День кошек отметят на ВДНХ 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ отметят День кошек 1 марта. Сотрудники и постоянные партнеры Государственного биологического музея имени Тимирязева расскажут о представителях семейства кошачьих, передает портал мэра и правительства Москвы.

На лекции "Кошачьи герои" в 14:00 и 16:00 гости узнают о влиянии кошек и их родичей на человеческую культуру как в прошлом, так и настоящем. В 15:00 и 17:00 в ходе лекции "Саблезубые и не очень ископаемые кошки" слушателям расскажут о некоторых вымерших представителях семейства. Также посетители узнаю, существовали ли саблезубые тигры.

Кроме того, в 14:00 и 17:00 сотрудники эколого-просветительского центра "Экошкола "Кусково" предложат гостям решить интеллектуальные задания, в ходе которых они узнают, почему кошачьи глаза светятся в темноте, какая кошка самая быстрая на Земле и правда ли, что представители семейства всегда приземляются на лапы.

Вход будет осуществляться по билету в музей, купить который можно на сайте.

Между тем 27 февраля на катке ВДНХ пройдет благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме воспитания детей с аутизмом и показать, как адаптивное фигурное катание способствует их успешной интеграции в общество.

Для гостей подготовили номера фигуристов, анимационную программу, мастер-классы и другое. Акция начнется в 18:30.