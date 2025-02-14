Три новые площадки для участников проекта "Искусство в метро" открыты в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Три новые площадки для участников проекта "Искусство в метро" открыли на Большой кольцевой линии московского метрополитена, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

По словам заммэра города Максима Ликсутова, в рамках второго сезона проекта художники смогут воспользоваться уже 9 площадками. Департамент внимательно подходит к их выбору, подчеркнул он.

"Оцениваем не только архитектурную привлекательность, но и само пространство, чтобы художники не создавали препятствий для пассажиров. Мы развиваем столичное метро как культурное пространство по задаче Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Одна из новых площадок появилась на станции "Сокольники", которая посвящена метростроителям. Ее стены и потолок украшены изображениями, основой для которых послужили архивные планы, плакаты и фотографии.

Также площадку создали на станции "Электрозаводская", где находится самое большое панно в московском метро "Битва героев". Его длина составляет 163 метра, а высота равна 7 метров.

Последнюю площадку было решено разместить в переходе между станциями "Мичуринский проспект" Солнцевской линии и БКЛ. Там установлено панорамное остекление, через которое открывается вид на город.

Пассажиры метро также смогут увидеть художников на 6 других площадках. Они располагаются на станциях "Киевская", "Комсомольская", "Парк культуры", "Таганская", "Достоевская" и "Римская".

Вместе с тем в 2024 году в московском метро прошло более 50 выставок. Их посвятили юбилеям театров, деятелям искусства, познавательным и культурным проектам. Кроме того, в метро были представлены детские рисунки.