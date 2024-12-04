Площадка проекта "Искусство в метро" появилась на станции "Таганская"

Фото: пресс-служба московского метрополитена

На станции "Таганская" Кольцевой линии появилась площадка проекта "Искусство в метро". Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, метрополитен продолжает активно участвовать в культурной жизни города.

"Проект "Искусство в метро" запустили в этом году, и в его рамках уже прошло более 40 различных выездных мероприятий: художественных сессий, мастер-классов, выставок и лекций", – сказал Ликсутов.

Кроме этого, художников проекта можно встретить на станциях "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Достоевская" и "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Между тем в московском метро прошло более 50 выставок с начала года. Их посвятили юбилеям театров, деятелям искусства, познавательным и культурным проектам.

Горожане и гости столицы могли увидеть экспозиции к юбилеям театра "Сатирикон" и Театра сатиры, выставки, посвященные знаменитым людям. Кроме того, в метро были представлены детские рисунки.