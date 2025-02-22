Фестиваль джаза стартовал в музее-заповеднике "Царицыно"

С 21 по 23 февраля в музее-заповеднике "Царицыно" проходит джазовый фестиваль. Его площадкой стал Баженовский зал Большого дворца – помещение в неоготическом стиле на 190 человек отличается камерной сценой и хорошей акустикой.

Ценителям музыки представят разнообразную программу – от классического до современного джаза. С одним из самых многоликих музыкальных жанров слушателей познакомят известные джазовые исполнители и коллективы. На открытии фестиваля выступила певица ASET (Асет Самраилова) вместе с джазовым трио.

Что ждало слушателей – выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.