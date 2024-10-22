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22 октября, 16:45

Культура

"Сити": топ-3 спектакля в столичных театрах этой осенью

"Сити": топ-3 спектакля в столичных театрах этой осенью

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Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, которые можно увидеть в октябре. Так, на третьем месте расположилась постановка "Вертинский" режиссера Нины Чусовой в Московском международном доме музыки. Ближайший показ состоится 11 ноября.

Второе место занял спектакль "Капитанская дочка" в Московском Губернском театре, приуроченный к юбилею А. С. Пушкина. Ближайшие показы пройдут 20 ноября и 14 декабря.

На вершине рейтинга – постановка "Дар" в Московском театре на Таганке. Ее можно будет увидеть 26 октября и 20 ноября. Подробнее – в программе "Сити".

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