Актриса Екатерина Волкова рассказала о работе в МХАТ имени Горького

По словам актрисы Екатерины Волковой, ее типаж подходит для того, чтобы играть на сцене МХАТ имени Горького. Она подчеркнула, что у нее достаточно энергии, чтобы взаимодействовать с его огромным залом.

Кроме того, Волкова отметила, что у нее сложились хорошие отношения с режиссером театра Галиной Полищук.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".