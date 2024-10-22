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22 октября, 14:45

Культура

Актриса Екатерина Волкова рассказала о работе в МХАТ имени Горького

Актриса Екатерина Волкова рассказала о работе в МХАТ имени Горького

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По словам актрисы Екатерины Волковой, ее типаж подходит для того, чтобы играть на сцене МХАТ имени Горького. Она подчеркнула, что у нее достаточно энергии, чтобы взаимодействовать с его огромным залом.

Кроме того, Волкова отметила, что у нее сложились хорошие отношения с режиссером театра Галиной Полищук.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".

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