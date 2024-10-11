"Программа наших передач": "Городок"

По версии сетки вещания телеканала РТР, опубликованной в печатных СМИ, телепрограмма "Городок" дебютировала в эфире 10 мая 1993 года, в 10:05 по московскому времени.

Однако автор и ведущий "Городка" Юрий Стоянов в своих интервью называет другую дату – 17 апреля 1993 года. В дуэте с Ильей Олейниковым он сделал передачу культовой для российских зрителей.

С первых эфиров программа была живой и комичной, телевизионное руководство поставило ее в прайм-тайм.

В эфире "Городок" был 19 лет в эфире, за это время вышло 439 выпусков. Актеры сыграли более шести тысяч образов на двоих. Подробнее – в проекте "Программа наших передач".