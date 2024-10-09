09 октября, 13:50Город
"Это Москва. Туризм": исторические кинотеатры Москвы
В Москве есть кинотеатры, в которых нужно смотреть не только на экран, но и по сторонам.
Кинотеатр "Художественный" построили в 1909 году, а над его обновлением работал сам Федор Шехтель. Кинотеатр "Пионер" украшен люстрой с самым известным в мире хрусталем "Баккара". А третий – "Иллюзион" – аккуратно вписан в сталинскую высотку, в которой жили Фаина Раневская, Нонна Мордюкова и многие другие.
Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".