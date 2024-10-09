Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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Новости

09 октября, 13:50

Город

"Это Москва. Туризм": исторические кинотеатры Москвы

"Это Москва. Туризм": исторические кинотеатры Москвы

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В Москве есть кинотеатры, в которых нужно смотреть не только на экран, но и по сторонам.

Кинотеатр "Художественный" построили в 1909 году, а над его обновлением работал сам Федор Шехтель. Кинотеатр "Пионер" украшен люстрой с самым известным в мире хрусталем "Баккара". А третий – "Иллюзион" – аккуратно вписан в сталинскую высотку, в которой жили Фаина Раневская, Нонна Мордюкова и многие другие.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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