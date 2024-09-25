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25 сентября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Александр Панкратов-Черный. Часть 1

"Моя Москва": Александр Панкратов-Черный. Часть 1

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В детстве российский актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный мечтал стать клоуном. Он часто выступал с импровизированными спектаклями и любил, когда над его шутками смеялись. А став профессиональным актером, решил не останавливаться на достигнутом и поехал в Москву – в город, который стал главным в его жизни.

Вернувшись в район Раменки, актер признается, где познакомился с женой Юлией, благодаря кому не бросил кино, и расскажет, какая она – Москва Александра Панкратова-Черного. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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