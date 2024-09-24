Игорь Бутман рассказал, почему называет свое отношение к джазу "прозаичным"

Руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман рассказал, почему прозаично относится к джазу. А также поделился, в чем главное отличие джаза от других музыкальных жанров.

В интервью музыкант рассказал, что для него в джазе самое интересное. Кроме того, Бутман заявил, что это часть музыкального мира, в котором главная составляющая, – это импровизация.

Большое интервью с Игорем Бутманом выйдет во вторник, 24 сентября, в эфире телеканала Москва 24.